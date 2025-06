OFSS Bihar Admission Slide Up Option 2025: स्लाइड-अप विकल्प क्या है और कैसे करें सही उपयोग? जानिए पूरी प्रक्रिया

Published On:

by Rohin

OFSS Bihar Admission Slide Up Option 2025: अगर आपने इंटरमीडिएट में दाखिले के लिए बिहार बोर्ड के OFSS (Online Facilitation System for Students) पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया है, तो आपको “Slide Up Option” यानी “स्लाइड-अप विकल्प” के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। यह विकल्प उन छात्रों के लिए वरदान साबित होता है जो अपनी उच्च प्राथमिकता वाले संस्थानों में दाखिला लेना चाहते हैं।

OFSS Bihar Admission Slide Up Option

OFSS Bihar Admission Slide Up Option एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपको OFSS द्वारा निर्धारित संस्थान से उच्च प्राथमिकता वाले शिक्षण संस्थान में स्थानांतरित (Slide Up) होने का मौका देती है। यदि किसी छात्र का चयन पहले चरण की मेरिट लिस्ट में कम प्राथमिकता वाले कॉलेज में हुआ है, लेकिन वह उच्च प्राथमिकता वाले कॉलेज में दाखिला लेना चाहता है, तो वह इस विकल्प का उपयोग कर सकता है।

Slide Up विकल्प कैसे काम करता है?

मान लीजिए आपने आवेदन करते समय कॉलेज A, B और C को क्रमशः पहली, दूसरी और तीसरी प्राथमिकता दी थी। अगर आपकी मेरिट के आधार पर आपको तीसरे विकल्प यानी C कॉलेज में नामांकित किया जाता है, तो आपको पहले C कॉलेज में नामांकन कराना अनिवार्य है।

एक बार नामांकन हो जाने के बाद आप Slide Up Option को एक्टिवेट कर सकते हैं, जिससे भविष्य की मेरिट लिस्ट (द्वितीय और तृतीय सूची) में आपकी पहली या दूसरी प्राथमिकता वाले कॉलेजों में सीट मिलने की संभावना रहती है।

Slide Up Option के लिए जरूरी तारीखें (2025)

पहली मेरिट लिस्ट जारी होने की तिथि: 04 जून 2025

Slide Up Option एक्टिवेशन की अवधि: 04 जून 2025 से 28 जून 2025 तक

04 जून 2025 से 28 जून 2025 तक नामांकन की अंतिम तिथि (प्रथम सूची): 28 जून 2025

Slide Up के लिए पात्रता शर्तें

Slide Up विकल्प का लाभ केवल वही छात्र उठा सकते हैं:

जिनका नाम प्रथम चयन सूची में किसी संस्थान में आया है। जिन्होंने उस संस्थान में नामांकन करा लिया है। जो OFSS पोर्टल पर लॉगिन करके Slide Up के लिए सहमति देंगे।

यदि आपने प्रथम सूची में चयनित संस्थान में नामांकन नहीं कराया, तो आपका Slide Up Option स्वतः अमान्य हो जाएगा और अगली चयन सूची में आपका नाम शामिल नहीं किया जाएगा।

Slide Up विकल्प भरने की स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया

स्टेप 1: OFSS पोर्टल पर जाएं

वेबसाइट: www.ofssbihar.net

स्टेप 2: स्टूडेंट लॉगिन करें

अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करें।

स्टेप 3: Slide Up ऑप्शन पर क्लिक करें

लॉगिन करने के बाद आपके डैशबोर्ड में “Slide Up Option” विकल्प उपलब्ध होगा।

स्टेप 4: सहमति दें

Slide Up के लिए जरूरी चेतावनियाँ

यदि आपने चयनित संस्थान में दाखिला नहीं लिया है , तो Slide Up विकल्प सक्रिय नहीं होगा।

, तो विकल्प सक्रिय नहीं होगा। आप Slide Up केवल उन्हीं संस्थानों के लिए कर सकते हैं, जिन्हें आपने पहले से अपने CAF में प्राथमिकता के रूप में चुना है।

Slide Up विकल्प का चयन करने के बाद कोई संस्थान/संकाय जोड़ा या बदला नहीं जा सकता।

जिन छात्रों का नाम प्रथम सूची में नहीं आया है, उनके लिए क्या?

वे छात्र जो प्रथम मेरिट सूची में नहीं चुने गए हैं, उन्हें दोबारा आवेदन भरना होगा। इसके लिए:

छात्र 04 जून 2025 से 28 जून 2025 के बीच दोबारा OFSS Bihar पोर्टल पर जाकर नए कॉलेज या संकाय विकल्प चुन सकते हैं।

के बीच दोबारा पोर्टल पर जाकर नए कॉलेज या संकाय विकल्प चुन सकते हैं। इस बार भी कम से कम 10 और अधिकतम 20 विकल्प भरना अनिवार्य होगा।

भरना अनिवार्य होगा। दुबारा आवेदन के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा।

जरूरी दस्तावेज़ नामांकन के समय

मैट्रिक की मार्कशीट और प्रमाण पत्र

पासपोर्ट साइज फोटो

आधार कार्ड

आवंटन पत्र (OFSS से डाउनलोड करें)

कैटेगरी प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

स्कूल/कॉलेज द्वारा मांगे गए अन्य दस्तावेज़

क्यों जरूरी है Slide Up विकल्प?

Slide Up विकल्प छात्रों को एक दूसरा मौका देता है अपनी पहली या दूसरी पसंद वाले संस्थान में दाखिले का। इससे यह भी सुनिश्चित होता है कि छात्र बेहतर संस्थानों में पढ़ाई का अवसर पा सकें, भले ही उन्हें पहले दौर में कम पसंद वाले कॉलेज में नामांकन करना पड़ा हो।

OFSS Bihar Admission Slide Up Option: स्टूडेंट्स की राय

बिहार के कई छात्र Slide Up प्रक्रिया को एक उचित और न्यायसंगत प्रणाली मानते हैं। छात्र अभिषेक कुमार (पटना) कहते हैं:

“मैं पहले राउंड में तीसरे ऑप्शन वाले कॉलेज में चुना गया था, लेकिन मैंने वहां एडमिशन लिया और स्लाइड अप भर दिया। सेकंड मेरिट लिस्ट में मुझे मेरा पहला ऑप्शन मिल गया।”

निष्कर्ष: OFSS Bihar Admission Slide Up Option

OFSS Bihar Admission Slide Up Option एक ऐसा विकल्प है जो छात्रों को बेहतर अवसर प्रदान करता है। लेकिन इसका सही उपयोग तभी संभव है जब छात्र समय पर नामांकन कराएं, Slide Up विकल्प को सक्रिय करें, और सभी नियमों का पालन करें।